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Türkiye
DHA 09.08.2023 07:15

Bodrum'da içme suyu ana isale hattı patladı: Motosikletli ve bir köpek yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlama sırasında yoldan geçen motosikletli ile bir köpek metrelerce havaya fırladı. Olayda sürücü ile köpek yaralandı.

Bodrum'da içme suyu ana isale hattı patladı: Motosikletli ve bir köpek yaralandı

Dün akşam saatlerinde Bitez-Ortakent yolunda ana su isale hattında meydana gelen patlama sırasında ortaya çıkan taşkın su, motosikletiyle yoldan geçen Serkan Özbey ve köpeği havaya fırlattı.

Özbey ve köpek yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve belediyeye bağlı veteriner hekim sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Sağlık ekipleri tarafından yaralı Serkan Özbey hastaneye, köpek ise veteriner tarafından belediyeye götürüldü.

Patlama sırasında akan su ile asfaltta çökme oluştu, yol kullanılamaz hale geldi. Yolda trafik akışı tek şeritten sağlanırken, hatta giden su kesildi.

Bölgede MUSKİ ekiplerince çalışma başlattı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Bodrum Belediyesi'nden açıklama

Yaşanan olayla ilgili Bodrum Belediyesi'nde açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Bitez-Ortakent yolunda DSİ içme suyu isale hattında yaşanan patlama nedeniyle bir vatandaşımız yaralanmış ve Bodrum Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Tedavi altında olan yaralı vatandaşımız hayati tehlikesinin olmadığı, tedavisinin sürdüğü bildirilirken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hastanede ziyarette bulunmuştur. Öte yandan, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Bodrum Belediyesi ekiplerinin çalışmaları bölgede devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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