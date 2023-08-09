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Türkiye
AA 09.08.2023 06:22

Trafikte iki kardeşin kullandığı otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki kardeşin kullandığı otomobiller çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Trafikte iki kardeşin kullandığı otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

İbrahim Ö. yönetimindeki otomobil, Sungurlu-Kırıkkale kara yolu Duyan Sitesi önünde kardeşi Recep Ö.'nün kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri araçta sıkışanları sıkıştıkları yerden kurtardı.

Kazada otomobillerdeki Gülperi S., Fatma Ö., Nurcan Ö., Barış Ö. ve Arda Ö.  yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Gülperi S. ve Nurcan Ö. ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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