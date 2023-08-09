Karabük'te aynı yerde iki ayrı kaza yaşandı

Ankara'dan Karabük'e giden İsa U. yönetimindeki hurda yüklü kamyon ile arkasından gelen tır, henüz belirlenemeyen nedenle Söğütlü Çeşme mevkiinde çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile kamyon devrilirken tır sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı. Olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsü, yaklaşık yarım saatlik çalışma ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafiğe kapanan Ankara-Karabük kara yolu 2 saat sonra tek şeritten kontrollü açıldı.

[Fotoğraf: AA]

Aynı yerde ikinci kaza

Akabinde, aynı yerde otomobil, önünde seyreden hafif ticari araca arkadan çarptı.

Bu kazada yaralanan 2 kişi de sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Kazalar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.