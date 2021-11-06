Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan fiber tekne battı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenlerin içinde olduğu fiber tekne battı. Göçmenlerden 7'si kurtarılırken kayıp olduğu değerlendirilen 3 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün akşam saatlerinde, Bodrum Karaada açıklarında yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin battığı ihbarını aldı.
İhbar üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, 7 kaçak göçmeni kurtararak, kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kaçak göçmenlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaçak göçmenlerin verdiği bilgi doğrultusunda kayıp 3 kişi için bölgede arama ve kurtarma çalışması sürüyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla Sahil Güvenlik
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