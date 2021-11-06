Karadenizli balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor.

Geçen yıl az miktarda avlanan, sezonun büyük bölümünde ise av yasağı getirilen hamsi bu sezon balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Tezgahlardaki balık fiyatları

Bereketli bir av sezonu geçiren balıkçılar, bol miktarda hamsi avlıyor.

Trabzon’da kilosu 10 ila 15 liradan satılan hamsi vatandaşlarca ilgi görüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Tezgahlarda istavrit 15 TL, lüfer 70 TL, kalkan 200 TL, sargan 50 TL, barbun 40 TL, mezgit ise 35 ile 65 TL arasında satılıyor.

"Hamsi en iyi sezonunu yaşıyor"

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, “Hamsi son dönemlerin en iyi sezonunu yaşıyor. Hamsi tezgaha erken geldi ve serüveni devam ediyor. Fiyatı hep makul. Halen daha uygun fiyatlarda satılıyor. Oldukça da iyi boyutta. Havalar soğudukça daha da lezzetlenecektir” dedi.