Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 12:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bacaya saklanan altınlar olta ile kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir çift biriktirdikleri altınları bacaya sakladı. Saklanan altınlar soba bacasından boşluğa düştü. Yardıma giden ekipler, önce duvarı kırdı, ardından da olta ile saklanan altınları çıkararak aileye teslim etti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Necla Bilici, birikimleri olan yaklaşık 25 bin lira değerinde altınları bacaya sakladı. Ancak bacadan altınlar aşağıya düştü.
Altınlara ulaşmaya çalıştı bir türlü başaramadı. Bunun üzerine durumu eşine anlattı.
Düştüğü yerden çıkarılamayan altınlar için Erdemli Belediyesi'nden yardım talep etti.
[Fotoğraf: İHA]
Bacada altın kurtarma operasyonu
Belediye personeli iki kişi altınları çıkarmak için harekete geçti.
Olta ile altınların bulunduğu nokta tespit edildi. Ardından yeri belirlenen altınlar için duvar kırıldı.
Oltalı altın kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı.
Bacadan çıkarılan altınlar Bilici ailesine teslim edildi.
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