Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Necla Bilici, birikimleri olan yaklaşık 25 bin lira değerinde altınları bacaya sakladı. Ancak bacadan altınlar aşağıya düştü.

Altınlara ulaşmaya çalıştı bir türlü başaramadı. Bunun üzerine durumu eşine anlattı.

Düştüğü yerden çıkarılamayan altınlar için Erdemli Belediyesi'nden yardım talep etti.

[Fotoğraf: İHA]

Bacada altın kurtarma operasyonu

Belediye personeli iki kişi altınları çıkarmak için harekete geçti.

Olta ile altınların bulunduğu nokta tespit edildi. Ardından yeri belirlenen altınlar için duvar kırıldı.

Oltalı altın kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı.

Bacadan çıkarılan altınlar Bilici ailesine teslim edildi.