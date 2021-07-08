Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 03:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biyogaz tesisi inşaatında göçük
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'in Boztepe ilçesi yakınlarında biyogaz inşaatında meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı.
Kırşehir-Yozgat kara yolu üzerindeki Harmanaltı köyü yakınlarındaki biyogaz tesisinde beton dökümü sırasında göçük oluştu.
Çöken demir kalıpları ve iskelelerin altında kalan işçiler İ.S, S.A. ve H.A. yaralandı.
Yaralılar tesise sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleriyle diğer işçiler tarafından bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslara Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: AFAD
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