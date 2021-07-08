Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 01:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otoparkta çıkan yangında 12 araç hasar gördü
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in turizm merkezlerinden Kızkalesi'nde, otellerin ortak kullandığı otoparkta çıkan yangında park halindeki 12 araçta hasar oluştu.
Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi'ndeki bir otoparkta, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredeki otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Ekiplerin, güçlükle kontrol altına aldığı yangında park halindeki 12 araçta hasar oluştu.
Polis, yangınla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Etiketler: Yangın
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