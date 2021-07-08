İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'dan (AFAD) yapılan açıklamada, bir vatandaşın daha kurtarılmasıyla Düzce’de kurtarılan kişi sayısının 48 olduğu, dere yatakları ve civarında oturan 141 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

Çalışmalarda kullanılması için Düzce’ye 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğinin ifade edildiği açıklamada, Sakarya'da bugün yağışlar nedeniyle oluşan selde de ekiplerin sahadaki çalışmalarının devam ettiği söylendi.

Ölü ve yaralının olmadığı aktarılan Düzce'deki selde, müdahale çalışmalarına destek için Genelkurmay Başkanlığından bir arama kurtarma helikopterinin görevlendirildiği anlatıldı.

Sakarya'da da sele müdahale ediliyor

Bugünkü yağışlar nedeniyle Akyazı ve Hendek ilçelerinde sel ve su baskınlarının meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, Akyazı Beldibi Mahallesi'nde bir köprünün hasar alması nedeniyle tedbir amaçlı araç trafiğine kapatıldığı ve ayrıca Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde bir tali yolun ulaşıma kapandığı aktardı.

Bölgede yürütülen çalışmalarda, 5 arama kurtarma aracı ve 3 AFAD botunun kullanıldığı ifade edilen açıklamada, Akyazı ilçesinde selden etkilenerek kaybolduğu bildirilen bir vatandaşı arama çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.