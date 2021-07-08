Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatalı sollama sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti
Konya'da hatalı sollama sebebiyle yaşanan trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Musa Keser idaresindeki otomobil, Konya-Seydişehir kara yolunun 50. kilometresinde, sollamaya çalıştığı Mustafa Özbek yönetimindeki otomobile çarptıktan sonra takla attı.
Kazada, Keser'in kullandığı araçtaki Abdullah Bircan, Muhteşem Akalın ve Menekşe Keser olay yerinde hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Ağır yaralanan ve Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Musa Keser de hayatını kaybetti.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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