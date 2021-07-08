Tutuklama kararı çıkarılmasının ardından gözaltına alınarak cezaevine gönderilen iki sanıktan sorumlu müdür Asiye A. hakkındaki karara avukatları itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Asiye A'nın tahliyesine karar verdi.

10 Haziran'da görülen davanın üçüncü duruşmasında, sanıklar Asiye A. ve Erşan Ö'nün "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrolle tahliyesine karar vermişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatlarının tahliyeye ilişkin itirazını kabul etmiş ve 2 sanık hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Gözaltına alınan iki sanık, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmişti.