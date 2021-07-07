Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 21:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Valiliği, Ankara'da aralıklarla devam eden yağışların artarak kuvvetli yağışa döneceği uyarısında bulundu.
Ankara Valiliği, son meteorolojik değerlendirmelere göre, Ankara'nın kuzey ilçelerinde aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden sonra etkisini artıracağı uyarısında bulundu.
Öte yandan, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, dolu, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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