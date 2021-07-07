Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 21:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sakarya'da selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Dedeler'de sele kapılarak kaybolan 78 yaşındaki Sami Özkul'un cansız bedenine ulaşıldı.
Dedeler Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanağın ardından Dedeler Deresi taştı.
Evinin önünde su taşkınları nedeniyle yıkılan elektrik direğiyle uğraşan 78 yaşındaki Sami Özkul, bu sırada sele kapılarak gözden kayboldu.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sakarya AFAD ekipleri, sele kapılarak gözden kaybolan Özkul'un bulunması için gün boyu arama çalışması yürüttü.
[Fotoğraf: AA]
Çalışmalar sonucunda Özkul'un cansız bedenine, suya düştüğü yere 2,5 kilometre mesafedeki Dokurcun Mahallesi Tenteres bölgesindeki Mudurnu Çayı'nda ulaşıldı.
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