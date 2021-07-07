Mehmet Yılmaz 82 yaşında. İstanbul'da yaşıyor.

Bundan 9 yıl önce eşini kaybetti. Şimdi ise hayatında iki can dostu var. Onlarla birlikte dükkanında yaşıyor. Ve günün büyük bölümünü de onları gezdirerek geçiriyor.

Hayatını iki köpeğine adadı

Köpeklerinin biri 16, diğeri 21 yaşında.

Bir zamanlar müteahhit olan Mehmet Yılmaz, hayatını tamamen bu iki köpeğe adamış durumda. Gözü onlardan başkasını görmüyor.

21 yıldır baktığı köpek, bundan 6 ay önce yaşlılıktan dolayı yürüyemeyince, Mehmet Yılmaz kendi elleriyle, köpeği için tekerlekli bir araba yaptı.

Türkiye de onu sosyal medyada böyle tanıdı. Hafta sonundan bu yana pek çok kullanıcı Mehmet Yılmaz ve köpeklerinin fotoğraflarını paylaşıyor.

Köpeklerini bir an olsun yalnız bırakmıyor

Mehmet Yılmaz'ın 9 çocuğu var. Ama o çocuklarının yanına gidemiyor. Köpeklerini bir an olsun yalnız bırakmayan Mehmet Yılmaz, çocuklarına gidemediği için çocukları onu ziyaret ediyor.

İnternetteki paylaşım sonrası köpeklere yardım için gelenlere, yiyecek ve mama ihtiyacı olmadığını söylüyor.

Onun tek isteği hayvanlara eziyet edilmemesi...

Haber: Semih Çalışkan

Kamera: Selim Bayram

