Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak görüleceği tahmininde bulundu.

Son meteorolojik değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusunda hafta başından bu yana aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanak, bu gece saatlerinden sonra tekrar etkisini artıracak.

Yağışların Kocaeli'de yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli'nin Kandıra ve Kartepe ilçeleri ile Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-85 kg/m2) olması bekleniyor.

Açıklamada, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, dolu, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.