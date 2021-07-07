Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 23:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Müstakil evin tavanı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'te, tadilatta olan 2 katlı müstakil evin tavanı çöktü. Göçük altında kalan işçilerden biri yaşamını yitirdi, 2 işçi ise yaralandı.
Şehitkamil ilçesi bağlı Eyüpsultan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 katlı müstakil evin birinci katında tadilat yapıldığı esnada tavan kısmı çalışan işçinin üzerine çöktü.
Gürültüyle çöken evi gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler, enkaz altında kalan Hasan Kaya ve henüz isimleri öğrenilemeyen 2 işçiyi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Gaziantep
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