Şehitkamil ilçesi bağlı Eyüpsultan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 katlı müstakil evin birinci katında tadilat yapıldığı esnada tavan kısmı çalışan işçinin üzerine çöktü.

Gürültüyle çöken evi gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, enkaz altında kalan Hasan Kaya ve henüz isimleri öğrenilemeyen 2 işçiyi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.