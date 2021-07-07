Tarihi Kapalıçarşı sokaklarının altını üstüne getirdiler. Çatısında sergiledikleri akrobatik hareketlerle nefes kestiler.

Dünyaca ünlü parkur sporcusu Dominic Di Tommaso ve Türk parkur sporcusu Hazal Nehir, İstanbul'da bir araya geldi.

İki sporcu, Kapalıçarşı'nın labirent gibi tasarlanmış 64 sokağı, 22 kapısı ve 3 bin 600'e yakın dükkanı arasında çizdiği rotada parkur yaptı.

Ortaya heyecan dolu görüntüler çıktı.

İki sporcunun, dünyanın en eski pazar yerlerinden biri olan Kapalıçarşı'da gösterdikleri performans, izleyenleri hayran bıraktı.