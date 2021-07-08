Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 01:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da silahlı kavga
[Fotoğraf: AA]
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde komşularıyla tartışan emekli albay, bir komşusunu öldürdü. 2 kişiyi de yaraladıktan sonra yaşamına son verdi.
İlçeye bağlı Koru beldesi Hürriyet Mahallesinde bulunan sitede, daha önceden "ses çıkarma" nedeniyle komşuları ve site bekçileriyle husumeti bulunan emekli albay Mehmet Ferah, çıkan tartışmada komşusu Metin Ödef'i silahla öldürdü.
Daha sonra sitenin bekçiliğini yapan Osman Yiğit'i ağır yaralayan Ferah, komşusu Tuncay Merve'yi de yaraladıktan sonra sahile giderek yaşamına son verdi.
Yaralılar, ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Yalova
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