Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Organizatör olduğu iddia edilen Y.K. gözaltına alındı.