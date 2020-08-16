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Ardahan'da minibüs ile pikap çarpıştı: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da pikap ile yolcu taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Olgay Salduz idaresindeki pikap, Ardahan Kars kara yolu Hoçuvan Hasköy mevkisinde, Can Özer'in kullandığı yolcu taşıyan minibüsle çarpıştı.
Kazada, sürücü Salduz ile yolcu servisindeki Emrah Yılmaz, Mehmet Hanifi Kişli, Murat Erdoğan, Şeker Naz Irmak, Kader, Mehmet Baki ve Enes Baki Ağyürek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Ardahan Devlet Hastanesi ArdahanSon Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 16:29
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