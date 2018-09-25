Bitlis merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri tarafından FETÖ'ye yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 13 askeri personel hakkında Bitlis merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. Operasyon neticesinde 10 askeri personel yakalanmıştır. Bu aşamada yakalanması mümkün olmayan 3 askeri personelin de yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Bitlis ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir."

Kaynak: AA