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Adil Öksüz'ün yengesine hapis cezası

FETÖ'nün sözde TSK sorumlusu Adil Öksüz'ün yengesi Şenay Öksüz'ün, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

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Adil Öksüzün yengesine hapis cezası

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beşinci duruşmaya tutuklu sanık Şenay Öksüz'ün, tutuklu bulunduğu Tarsus Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlandı.

Esasa ilişkin görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Caner Babaoğlu, bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar ettiğini söyledi.

Şenay Öksüz, önceki savunmalarını tekrar ederek, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep etti. 

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Şenay Öksüz'ün, "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan, duruşmalardaki tutumu da göz önüne alınarak 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

İddianamede "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan da cezalandırılması istenen Şenay Öksüz'ün bu suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeter derecede, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirten heyet, sanığın bu suçtan beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Öksüz'ün verilen cezanın miktarı ve kaçma şüphesine göre tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Şenay Öksüz'ün "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Dosya, yetkisizlikle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Kaynak: AA

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