İstanbul'da araç sayısı arttı, trafik azaldı

Marmaray, metro yatırımları, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi projeler İstanbul trafiğini rahatlattı. Dev altyapı yatırımlarının sonucu kısa zamanda alındı.

Uluslararası navigasyon sistemleri firması TomTom'un araştırmasına göre, İstanbul'da 2013'te yüzde 62 olan trafik yoğunluğu, 2018'de yüzde 49'a kadar düştü. 48 ülkede 390 büyükşehirin trafik yoğunluğunun raporlandığı araştırmada İstanbul, dev altyapı yatırımlarıyla New York, Paris gibi önemli şehirleri geçti. Yoğunluk haritasında 17. sıradan 20. sıraya geriledi.

Aynı dönemde ise araç sayısı arttı. 2013 yılında 3 milyon 284 bin olan sayı, 2018 yılında 4 milyon 243 bine yükseldi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamlanması, banliyö hattının açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğunun daha da azalması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber