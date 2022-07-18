Merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan bir sitede ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

Gece yarısı duvardan atlayan kimliği belirsiz bir kişi, sitenin depo kısmından bisiklet ile çıkınca site sakinlerinden biri, 'hırsız var' diye bağırarak hırsıza balkondan tencere fırlattı.

Pişkin hırsız kendisine atılan tencereyi de alarak çaldığı bisiklet ile kayıplara karıştı.

Polis, şikayet üzerine hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlattı.