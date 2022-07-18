Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bisiklet hırsızı kendisine fırlatılan tencereyi de çaldı
Bursa'da bisiklet çalmak isteyen hırsızı fark eden site sakinleri 'hırsız var' diye bağırarak balkondan tencere fırlattı. Pişkin hırsız, kendisine fırlatılan tencereyi de çalarak kayıplara karıştı.
Merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan bir sitede ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.
Gece yarısı duvardan atlayan kimliği belirsiz bir kişi, sitenin depo kısmından bisiklet ile çıkınca site sakinlerinden biri, 'hırsız var' diye bağırarak hırsıza balkondan tencere fırlattı.
Pişkin hırsız kendisine atılan tencereyi de alarak çaldığı bisiklet ile kayıplara karıştı.
Polis, şikayet üzerine hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlattı.
Son Haberler
- 13:01
- 12:57
- 12:55
- 12:43
- 12:39
Sıradaki Haber
Pamukkale'yi bayramda 110 bin kişi ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz