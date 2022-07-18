Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nün son hava durumu raporuna göre gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor.

Meteoroloji 11 kente "sarı" kod uyarısı yaptı.

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir, Manisa, Yalova'da şiddetli rüzgar, Giresun, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon'da da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Sel, heyelan ve fırtınaya dikkat

Yağışların Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu çevrelerinde (Salıpazarı) ve öğleden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun’un ve Trabzon’un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa); Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova) ile Kuzey Ege’nin kıyı kesiminde ( İzmir, Manisa’nın batısı) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer fırtına (40-74 km/saat) ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şiddetinde esmesi bekleniyor.

Yetkililer, meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

İstanbul Valiliği uyardı: Gece saatlerine kadar sürecek

Öte yandan İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Marmara Denizi’nde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor."

#Meteoroloji'ye göre;

Marmara Denizi’nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



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????https://t.co/Bc5hYT6Eo4 pic.twitter.com/Q0cXcn0z1G — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) July 17, 2022

AFAD: Olumsuzluklara karşı tedbirli olun

Ayrıca AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), fırtınaya ilişkin yapılan uyarıda, "Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

AFAD ayrıca fırtına öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlere karşı uyarıların olduğu bir video da paylaştı.