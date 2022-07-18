Kentte gece yaşanan şiddetli yağış Fatsa, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde etkili oldu.

Ilıca Mahallesi'nden geçen Ilıca Deresi taştı, bölgedeki bazı tarım arazileri su altına kaldı. Suyla dolan ahırdaki 10 büyükbaş, çalışan tarafından kurtarıldı.

Taşkın nedeniyle 10 ev ile 2 iş yerini de su bastı. İlçedeki bazı yollarda ve arazilerinde heyelan meydana geldi.

Bölgeye Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Belediyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, su basan noktalar ile ulaşıma kapanan yollar için çalışma başlattı.

"Tedbirlerimizi daha önceden almıştık"

Yağış öncesi alınan önlemlerin işe yaradığını belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, "Yağış biraz daha devam etse; büyük bir tehlike, felaket olabilirdi. 2016 yılında yine bu bölgede, yaşadığımız sel afeti aklımızda. Onun için tedbirlerimizi daha önceden almıştık. Şu anda burada yağış nedeniyle kapanan menfezler ve yollar var. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. Şu an için mağdur veya sıkıntılı bir yerimiz yok" dedi.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji'nin Ordu için aşırı yağış uyarısı verdiği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.