Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Feke'deki orman yangınlarıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'nın Feke ilçesinde 6 noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
15 Temmuz'da, ilçe merkezine bağlı Akkaya, Tenkerli ve İncirci mahallelerindeki ormanlık alanda kısa aralıklarla 6 noktada yangın çıkmıştı.
Kısa sürede söndürülen yangınlarla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, yangına neden olduğu iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Ü.A. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Etiketler: Adana Orman Yangını
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