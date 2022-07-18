Sarıyer Yeniköy Köybaşı Caddesi üzerinde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre cadde üzerindeki akaryakıt istasyonunda otomobilin sürücüsü Ömer Tevfik Burcu, henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı.

Sürücü Burcu, fren yerine gaza basınca kontrolünden çıkan araç, o esnada istasyonda otomobiline yakıt alan Gürsel Şimşek’e ve istasyon görevlisi Serhat Katar’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kişi yakıt pompasına çarparak yere savrulurken, araç park halindeki otomobile çarparak durabildi.

Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Feci kazada Şimşek ve Katar yaralanırken, istasyon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ise rahatsızlanan sürücüyle birlikte yaraladığı 2 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

İstasyon görevlisi Katar’ın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaptı.

Çalışmaların ardından araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Yakıt pompasında ise maddi hasar meydana geldi.