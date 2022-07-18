Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da tatil dönüşü yoğunluğu
[Fotograf: İHA]
Bayram tatilinin ardından işe gidecek olan İstanbullular yoğun araç trafiği oluşturdu. Anadolu Yakası'nda saat 08.30'da trafik yoğunluğu yüzde 45 olarak ölçüldü.
Bayram tatilinin ardından İstanbul’a dönen vatandaşların, haftanın ilk iş gününde sabah erken saatlerde yollara koyulmasıyla birlikte İstanbul'un ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Anadolu Yakası'nda, D-100 karayolu Kartal-Maltepe ve Bostancı-Göztepe ile Uzunçayır kavşakları, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında trafik yavaş ilerlerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne bağlanan yollarda uzun araç kuyrukları meydana geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre Anadolu Yakası'nda saat 08.30'da trafik yoğunluğu yüzde 45 olarak ölçüldü.
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