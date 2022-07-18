Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ruhsatsız taksiler trafikten menedildi
[Fotograf: İHA]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerinin, Taksim Meydanı'nda yaptığı denetimlerde ruhsatları olmadığı belirlenen 8 taksiye toplamda 14 bin 640 TL para cezası kesildi, araçlar trafikten men edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Taksim Meydanı’nda bulunan Abdülhak Hamit Caddesi üzerinde ticari taksilere yönelik bir denetim gerçekleştirdi.
Denetimde durdurulan taksilerin belgeleri kontrol edildi.
Denetimlerde ruhsatları olmadığı belirlenen 8 taksiye toplamda 14 bin 640TL para cezası kesilirken, araçlar trafikten men edildi.
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