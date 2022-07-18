Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 06:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de iş yeri fırınında çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde pide satışı yapan işyerinin fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bulunan bir pidecinin fırın kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa süreli çalışması üzerine yangın söndürülürken işyerinin fırın kısmında maddi hasar oluştu.
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