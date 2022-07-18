Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 05:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de iki otomobilin çarptığı yaya öldü
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Erdem D. yönetimindeki ticari taksi, Çanakkale-Balıkesir kara yolu Akçay Mahallesi girişinde yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Fevzi Tenek'e çarptı.
O sırada arkadan gelen İzzet G. idaresindeki otomobil de Tenek'e çarptı.
Tenek, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan sonra kaçan İzzet G., polis ekiplerince yakalandı.
Etiketler: Balıkesir
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