Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 05:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
[Fotograf: AA]
Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Hacılar köyünde Orhan Artırmak idaresindeki pat pat devrildi.
Ters dönen aracın altında kalan sürücü, bulunduğu yerden sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansa alındı.
Yığılca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arıtmak, burada müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Düzce Trafik Kazası
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