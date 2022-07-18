Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 03:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehidin naaşı memleketi Sakarya'ya getirildi
[Fotograf: AA]
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in cenazesi memlekete Sakarya'ya getirildi.
Şehidin naaşı, baba ocağına ulaştırılmak üzere Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi.
Cenazeyi, aile üyelerinin yanısıra milletvekilleri, Kocaeli ve Sakarya valileri, belediye başkanları ve askerler karşıladı.
Tören mangasınca uçaktan alınan 30 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçak ile getirilen cenaze, buradan memleketi Karasu'ya götürüldü.
Şehidin Sakarya Karasu Gölköprü Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı.
Şehit Civelek'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Karasu Gölköprü Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.
Sıradaki Haber
AFAD'dan Marmara ve Ege'ye fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz