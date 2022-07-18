Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 01:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'da bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Haliliye ilçesi Kamberiye Mahallesindeki bir otelin odasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Otelde bulunanlar tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilendiği öğrenilen 7 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yangın sonucu otelde hasar oluştu.
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