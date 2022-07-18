Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, fırtınanın bugün 10.00'da başlayıp yarın 03.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."