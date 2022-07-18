Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 00:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meteoroloji'den Bursa için fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, fırtınanın bugün 10.00'da başlayıp yarın 03.00'e kadar sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."
Etiketler: Bursa Fırtına Meteoroloji Hava Durumu
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