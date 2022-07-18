Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 01:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir’de evlere yakın noktada yangın
[Fotograf: İHA]
İzmir’in Menderes ilçesindeki tatil beldesi Gümüldür’de evlere yakın noktada yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahalede bulunuyor.
Saat 21.35 sıralarında Gümüldür’de çıkan yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.
Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
Evlerinden çıkan mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, yangına da ilk müdahaleyi de mahalle sakinleri gerçekleştirdi.
Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ettiği öğrenildi.
Son Haberler
- 02:13
- 01:46
- 01:38
- 00:35
- 00:14
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den Bursa için fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz