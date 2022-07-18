AFAD yaptığı uyarıda, Meteoroloji'den alınan verileri paylaştı.

Buna göre, sabah saatleri itibarıyla Marmara’nın güneyi, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova ile Kuzey Ege’nin kıyı kesimleri İzmir ve Manisa'da fırtına bekleniyor.

Bu nedenle bölgedekilerin tedbirli olması istendi.

.@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,



⏰ Pazartesi sabah saatlerinden itibaren,



???? Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege’nin kıyı kesiminde fırtına bekleniyor.



⚠️ Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/MILL7IPE1b — AFAD (@AFADBaskanlik) July 17, 2022

AFAD'dan yapılan açıklamada, fırtına öncesinde, fırtına sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği de hatırlatıldı.

Uyarıda, fırtına öncesinde "Kapı ve pencereleri sağlamlaştırın, pencere kenarlarından uzak durun, ani su basmalarına karşı hazırlıklı olun ve afet çantanızı hazır tutun" denildi.

Fırtına sonrasında elektrik kablolarına dokunulmamalı

Fırtına esnasında evden çıkılmaması, dışarıda yakalanıldığında ise bina ve ağaçlara yaklaşılmaması, sel sularına girilmemesi ve balkonlarda duran eşyalara karşı dikkatli olunması istendi.

Fırtına sonrasında ise elektrik kablolarına dokunulmaması uyarısı yapıldı.

