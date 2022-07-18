Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 03:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de iki grup arasında kavga: 1 kişi bıçaklandı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.
Kazım Karabekir Mahallesi Battal Gazi Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.B. ve Ş.K, bıçakla 18 yaşındaki M.B'yi bacağından yaraladı. Olayda 19 yaşındaki M.A. ise darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli A.B. ile Ş.K, gözaltına alındı.
Etiketler: Kocaeli
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