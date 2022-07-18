Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 06:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tatilciler dönüş yolunda: Bodrum'dan 3 günde 100 bin araç çıkış yaptı
[Fotograf: DHA]
Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da 9 günlük tatilinin bitmesiyle dönüş trafiği yoğunlaşırken, bugün 10 bin araç çıkış yaptı. Son 3 günde ilçeden çıkış yapan araç sayısının ise 100 bin olduğu açıklandı.
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile birlikte Turizm cenneti Bodrum'da, hareketlilik arttı.
Tatilcilerin dönüşe geçmesi ile trafik yoğunlaştı, son 3 günde 100 bin araç ilçeden ayrıldı.
Bugün ise 10 bin araç ilçeden çıkış yaptı. Öte yandan dün Turgutreis-Milas güzergahında erken dönüşe geçen tatilcilerin neden olduğu yoğunluğun, bugün biraz azaldığı ve trafiğin akıcı seyrettiği görüldü.
Etiketler: Muğla Kurban Bayramı
Sıradaki Haber
Kocaeli'de iş yeri fırınında çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz