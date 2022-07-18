Fikirtepe Mahallesi Bayraktar Cami Sokak'ta bulunan ve mahalle sakinlerinin daha önce tehlike arz ettiğini yetkililere bildirdikleri ağaç yola devrildi.

[Fotoğraf: İHA]

Devrilen ağacın çarptığı elektrik telleri koptu, Bayraktar Cami Sokak ve Kasrı Ali Caddesi trafiğe kapandı. Mahallede ise kısmi elektrik kesintisi yaşandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve AYEDAŞ ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

AYEDAŞ ekiplerinin kopan tellerdeki elektriği kesmesinin ardından itfaiye ekipleri, motorlu testere ile ağacı parçalara ayırarak yoldan kaldırdı. Daha sonra cadde ve sokaktaki trafik normal seyrine döndü.

[Fotoğraf: DHA]

Üsküdar'da ağaç otomobilin üstüne devrildi

Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Ramazanoğlu Sokak'ta bulunan tarihi Çakırcı Hasan Paşa Camii'nin avlusundaki ağaç kökünden kırılarak önce duvara daha sonra sokakta park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi.

[Fotoğraf: AA]

Gürültüyü duyan mahalle sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışını kapatarak güvenlik önlemi aldı.

[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekipleri devrilen ağacı motorlu testere ile keserek parçalara ayırdı.

[Fotoğraf: AA]

Devrilen ağacın kaldırılmasının ardından sokak yeniden ulaşıma açıldı.

[Fotoğraf: AA]