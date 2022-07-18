İstanbul'da kökünden kopan ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu
İstanbul Kadıköy ve Üsküdar'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi. Kadıköy'de devrilen ağaç, elektrik hatlarını kopardı, cadde ve sokağı trafiğe kapattı. Üsküdar'da da cami bahçesindeki ağaç otomobilin üzerine devrildi. Ağaçlar itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.
Fikirtepe Mahallesi Bayraktar Cami Sokak'ta bulunan ve mahalle sakinlerinin daha önce tehlike arz ettiğini yetkililere bildirdikleri ağaç yola devrildi.
Devrilen ağacın çarptığı elektrik telleri koptu, Bayraktar Cami Sokak ve Kasrı Ali Caddesi trafiğe kapandı. Mahallede ise kısmi elektrik kesintisi yaşandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve AYEDAŞ ekipleri sevk edildi.
AYEDAŞ ekiplerinin kopan tellerdeki elektriği kesmesinin ardından itfaiye ekipleri, motorlu testere ile ağacı parçalara ayırarak yoldan kaldırdı. Daha sonra cadde ve sokaktaki trafik normal seyrine döndü.
Üsküdar'da ağaç otomobilin üstüne devrildi
Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Ramazanoğlu Sokak'ta bulunan tarihi Çakırcı Hasan Paşa Camii'nin avlusundaki ağaç kökünden kırılarak önce duvara daha sonra sokakta park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi.
Gürültüyü duyan mahalle sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışını kapatarak güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekipleri devrilen ağacı motorlu testere ile keserek parçalara ayırdı.
Devrilen ağacın kaldırılmasının ardından sokak yeniden ulaşıma açıldı.