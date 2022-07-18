Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Makas atan sürücüye 2 bin 215 lira ceza
[Fotoğraf: Arşiv]
İstanbul'da, aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye 2 bin 215 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, aracıyla trafik güvenliğini tehlikeye attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücü hakkında çalışma başlattı.
Bu kapsamda TEM Otoyolu Beykoz Kavacık kavşağı yakınında aracıyla makas atıp tehlikeli manevralar yaptığı belirlenen sürücü Ö.K. gözaltına alındı.
Sürücüye "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu"nun "makas atmak", "saygısızca araç kullanmak" ve "yakın takip" maddelerinden 2 bin 215 lira ceza uygulandı.
Sürücü Ö.K.'ye "ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.
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