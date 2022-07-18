Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da ekipler orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor
[Fotograf: AA]
Muğla'da İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangın riskinin devam etmesi nedeniyle ormanlık alanlarda devriye görevi yürütüyor.
Muğla'da 3 gün etkili olması beklenen yüksek sıcaklık, nem oranının düşmesi ve ani şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar orman yangınlarına karşı uyarıldı.
Muğla Valiliği'nden yapılan uyarı kapsamında, il ve ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından ormanlarda denetimler artırıldı.
Kentte 347 personel ve 100 araçla, özellikle yangın riskinin olduğu ormanlık alanlarda devriye görevi icra ediliyor. Bazı alanlar da ekipler tarafından girişlere kapatıldı.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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