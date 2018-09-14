Biri sözde lider kadrodan 54 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

7 Eylül - 13 Eylül 2018 tarihlerinde, PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Hakkari, Diyarbakır, Mardin ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi.

54 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonlarda biri sözde lider kadroda bulunan, yurt içinde 19 ve yurt dışında 35 olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi.

6 adet piyade tüfeği, bir adet 120 mm’lik havan, bir adet RPG-7 roketatar, bir adet law silahı, bir adet tabanca ve bu silahlara ait bol miktarda mühimmat ile 14 adet el bombası, 27 adet fünye, bir adet gece görüş dürbünü, bir adet telsiz, 48 kg amonyum nitrat ve 12,2 kg el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılacak patlayıcı madde ele geçirildi, 8 adet EYP imha edildi.

PKK/KCK'nın finans kaynaklarına darbe

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve yapılan operasyonlarda, 11 bin 220 paket kaçak sigara, 4 bin 990 lt, kaçak akaryakıt, 55.85 kg kenevir tohumu, 6 bin 437 adet kök kenevir ve 4 bin 386 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fırat Kalkanı Harektı

Hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak amacıyla yapılan Fırat Kalkanı Harekatında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 km²’lik alan kontrol altına alındı.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken, PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edildi. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlandı.

Zeytin Dalı Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost/kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak ve Türkiye’de bulunan Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlamak üzere amacıyla 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı” başarıyla devam ediyor.

4 bin 573 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Kızılay, AFAD ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlandı. Afrin’de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edildi.

Harekatın başlangıcından itibaren 4 bin 573 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit oldu, 241 asker yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 265 adet Mayın ve bin 402 adet EYP tespit edilerek imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta, Afrin ve Tellef merkezinde tesis ettiği sahra fırınları vasıtasıyla bölgenin ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulundu. Buna ilave olarak, Cenderis’te kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti de sunuyor.

Münbiç Bölgesi

Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlandı.

14 Eylül 2018 tarihi itibarıyla iki ülke tarafından 45 bağımsız devriye faaliyeti gerçekleştirildi, söz konusu devriye faaliyetlerinin planlama ve icrasına devam edildi.

Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen yakın işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç’teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecek.

Kaynak: TRT Haber