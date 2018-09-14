Kastamonu'da sağanak ve doludan tarım arazileri zarar gördü

Kastamonu'da dün akşam yaşanan sağanak ve dolu nedeniyle 75 köyde meyve ve sebze bahçeleri zarar gördü.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kastamonu Ziraat Odası Başkanlığı tarafından zarar tespiti amacıyla çalışma başlatıldı.

Hasköy Köyü'nde çiftçilik yapan Beyhan Dilsizoğlu, dolu yağmadan önce havanın aniden karardığını belirtti.

Daha sonra dolu yağışının başladığını anlatan Dilsizoğlu, "Dolu ceviz büyüklüğündeydi. Bir ara durdu, sonra tekrar başladı. Bahçemde biberim, salatalığım, fasulye vardı. Hiçbir şey kalmadı, hepsi gitti. Dolu evimizin çatısında kiremitleri kırdı, evde halılarımız, koltuklarımız ıslandı" dedi.

Cahit Kösemehmetoğlu ise fırtınayla etkili olan dolunun yumurtadan büyük olduğunu ifade etti.

Dolu nedeniyle araçların camlarının kırıldığını dile getiren Kösemehmetoğlu, "Bazı insanların başı yarıldı. Hastaneye götürdüler. Bizim köyde pek çok sebze yetişiyor. Hiçbir şey kalmadı. Domates, salatalık, mısır, yonca kalmadı. Hayvan yiyeceği de kalmadı. Evlere su girdi, sel geldi. Şu anda elektrikler de yok" diye konuştu.

Kaynak: AA