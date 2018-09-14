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Hakkari ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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Hakkari ve Irakın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem yurt içi hem de yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Yapılan operasyonda üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

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