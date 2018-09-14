Hakkari ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem yurt içi hem de yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Yapılan operasyonda üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkâri kırsalı ile Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgelerine 14 Eylül 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/28xAeqpFqo — TSK (@TSKGnkur) 14 Eylül 2018

Kaynak: TRT Haber