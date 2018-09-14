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TSK Münbiç'te 45'inci devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 45'inci devriye görevi icra edildi.

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TSK Münbiçte 45inci devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 14 Eylül 2018 tarihinde 45. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yapıldı.

 


 

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, Genelkurmay Başkanlığı
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