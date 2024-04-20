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Türkiye
AA 20.04.2024 19:41

Birçok ilde yağış ve fırtına etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bugün yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. İşte yurt genelinde yaşananlar...

Birçok ilde yağış ve fırtına etkili oldu

Meteoroloji'den İstanbul dahil 43 il için sağanak, sel ve hortum uyarısı yapıldı.

Dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış ve fırtına, birçok ilde hasara yol açtı.

Samsun

Samsun'un Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve TEDAŞ ekipleri bölgede önlem aldı.

Birçok ilde yağış ve fırtına etkili oldu

Elektrik tellerinin koptuğu bölgede elektrik akımı kesilerek tehlikeye neden olması önlendi.

Yola devrilen ağaçlar ise ekipler ve vatandaşların yardımıyla kaldırıldı.

Samsun'da fırtına çatıları uçurdu
Samsun'da fırtına çatıları uçurdu

Vezirköprü ilçesinde de etkili olan fırtına nedeniyle Gazi Caddesi'nde bir binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Uçan çatı, çevredeki binalarla araçlara zarar verdi.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Çorum

Kent merkezinde ikindi saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle restorasyonu devam eden Ulu Cami'nin minaresinden düşen ahşap parçalardan kaçmaya çalışırken düşen kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçların yollara ve enerji nakit hatlarına devrilmesi nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı, bazı yollar ulaşıma kapandı.

Devrilen ağaçlar ve savrulan çöp konteynerleri de çevrede park halindeki otomobillere zarar verdi. Samsun-Ankara kara yolu üzerindeki bazı trafik levhalarının da devrildiği görüldü.

Birçok ilde yağış ve fırtına etkili oldu

Alaca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerinin çatısı uçtu, bir iş yerinin de kapı kepenkleri yerinden söküldü.

Çorum Caddesi'ndeki bir oto galerinin çatısının uçması sonucu park halindeki 3 araç zarar gördü.

İlçedeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurt binasının çatısı uçarken, bir binadan kopan güneş paneli de üzerine düştüğü otomobile zarar verdi.

Birçok ilde yağış ve fırtına etkili oldu

Sungurlu ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı hasara neden oldu.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Fatih Mahallesi'ndeki bir evin bahçesindeki ağacın park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu araçta hasar oluşurken, yol da trafiğe kapandı.

Ayrıca Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir reklam tabelası kuvvetli rüzgarın etkisiyle eğildi.

Dodurga ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle enerji nakil hatlarındaki kopmalar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

Çorum Caddesi Yunus Emre Bulvarı'nda bir apartmanın çatısından uçan tuğlalar, Hamza Karakaya'ya ait hafif ticari araca zarar verdi.

Esentepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir ağacın üzerine devrildiği otomobilde hasar oluştu.

Yaklaşık 40 dakika etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin kopması sonucu ilçe merkezinde elektrik kesintisi yaşandı.

Kastamonu

Kent merkezinde öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, ağaçları ve aydınlatma direklerini devirdi, bazı apartmanlarla otoparkların çatısı uçtu.

Tosya Yolu mevkisinde bir apartmanın otoparkının çatısı fırtınada çöktü, otoparktaki otomobiller zarar gördü.

Uçan bir çatının Kastamonu-Ankara kara yoluna düşmesi nedeniyle polis yolda güvenlik önlemi aldı.

Kentte bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Birçok ilde yağış ve fırtına etkili oldu

Budamış Mahallesi Muhtarı Hüseyin Karabacakoğlu, gazetecilere, fırtınanın kent genelinde etkili olduğunu, elektrik ve internet kesintisi yaşandığını söyledi.

Kent sakinlerinden Erol Karagöz de uçan çatıların araçların üzerine düştüğünü belirterek, "Biz evdeydik, sonradan fark ettik. Arabamızın camı kırıldı, demir içine girdi." dedi.

Muzaffer Ekici de fırtınada bazı binaların çatısının uçtuğunu, çatıdaki demirlerin komşularının evine saplandığını, araçlara zarar verdiğini ifade etti.

Bozkurt ilçesinde de fırtına 2 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar caddedeki 2 iş yerinin camlarının kırılmasına neden oldu.

Birçok ilde yağış ve fırtına etkili oldu

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da kentte öğleden sonra yaşanan fırtınanın hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne 56'sı il merkezinden olmak üzere 72 çatı uçması, ağaç devrilmesi ve bunlardan kaynaklı, araç, iş yeri ve benzeri hasar ihbarı geldiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Merkez ilçemize bağlı Gökçekent köyü ile Çatalzeytin, Doğanyurt ve Taşköprü ilçelerinde 6 vatandaşımız, hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Bunun dışında herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmemiştir. Hasar tespit çalışmalarına başlanmış olup, yarın da devam edilerek vatandaşlarımızın zararları en kısa sürede tespit edilecektir."

Çankırı

Kent merkezi ile Ilgaz, Korgun, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde öğle saatlerinde fırtına ve aralıklarla sağanak etkili oldu.

Fırtına nedeniyle Korgun ilçesinde ağaçlar devrilirken, bir mandıranın çatısı uçtu, ilçe merkezindeki Mitik Camisi'nin minaresinin külahı devrildi.

Birçok ilde yağış ve fırtına etkili oldu

Ilgaz ilçesinde de bazı binaların çatısı uçarken, ağaçlar devrildi, bazı binaların camları kırıldı.

Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri devrildi, Çerkeş ve Bayramören ilçelerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Çankırı'da cami minaresi fırtınada yıkıldı
Çankırı'da cami minaresi fırtınada yıkıldı

İl genelinde fırtına nedeniyle uçuşan çeşitli cisimlerin çarpması sonucu 4 kişinin hafif yaralı olarak hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Amasya

Suluova ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle iki binanın çatısı uçtu. Çatıların üzerine düştüğü park halindeki araçta hasar oluştu.

Bazı ağaçların ve aydınlatma direklerinin de devrildiği ilçede, itfaiye ve belediye ekipleri çalışma yaptı.

Birçok ilde yağış ve fırtına etkili oldu

Gümüşhacıköy ilçesinde de Ulubey mevkisinde bir ağaç yola devrildi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Rüzgar nedeniyle ilçe merkezinde bazı çatıların uçtuğu, ekiplerin olumsuz durumlara karşı çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Sinop

Sinop'un Boyabat ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, elektrik teline zarar verdi.

Gökdere Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir evin önündeki kavak ağacı, rüzgarın etkisiyle üzerine devrildiği elektrik telinin kopmasına neden oldu.

Birçok ilde yağış ve fırtına etkili oldu

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. YEDAŞ ekipleri de hattaki akımı kesti.

Belediye ekipleri devrilen ağacı parçalara bölerek yoldan kaldırdı. YEDAŞ ekipleri de elektrik telini onararak hatta tekrar elektrik verdi.

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