Ankara'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu

Başkentte öğle saatlerinde aralıklarla etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Soğulcak Mahallesi'nde de şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle, Ali Rahmi Polat'a ait 2 katlı evin çatısı uçtu. Evde maddi hasar oluştu.

"Böyle bir felaket görmedim"

Polat, olayın yaşandığı anda evde eşiyle oturduğunu, aniden rüzgar çıkması sonrası çatının aşağıya doğru düştüğünü söyledi.

Çaresiz kaldıklarını anlatan Polat, "Böyle bir felaket görmedim. Yığılıp kaldık. Her tarafta hasar oldu. Evin içini su bastı, tüm eşyalarımız ıslandı. Devletimiz bize yardım etsin." dedi.