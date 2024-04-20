Çok Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.04.2024 17:10

Ankara'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

Ankara'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu

Başkentte öğle saatlerinde aralıklarla etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Soğulcak Mahallesi'nde de şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle, Ali Rahmi Polat'a ait 2 katlı evin çatısı uçtu. Evde maddi hasar oluştu.

"Böyle bir felaket görmedim"

Polat, olayın yaşandığı anda evde eşiyle oturduğunu, aniden rüzgar çıkması sonrası çatının aşağıya doğru düştüğünü söyledi.

Çaresiz kaldıklarını anlatan Polat, "Böyle bir felaket görmedim. Yığılıp kaldık. Her tarafta hasar oldu. Evin içini su bastı, tüm eşyalarımız ıslandı. Devletimiz bize yardım etsin." dedi.

ETİKETLER
Ankara Fırtına
Sıradaki Haber
Kokpit camı çatlayan THY uçağı havalimanına geri döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:07
Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler Gazze için kampüste sabahladı
17:56
"Turistik Diyarbakır Ekspresi" coşkuyla karşılandı
17:34
Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişi gözaltına alındı
17:01
Kokpit camı çatlayan THY uçağı havalimanına geri döndü
16:47
Marmaris'te fırtına etkili oldu
16:48
Denizde mahsur kalan genç, insansız cankurtaran ile kurtarıldı
Antalya'da fırtına ve sağanak
Antalya'da fırtına ve sağanak
FOTO FOKUS
Çanakkale'de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü
Çanakkale'de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ