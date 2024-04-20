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Türkiye
İHA 20.04.2024 16:56

Kokpit camı çatlayan THY uçağı havalimanına geri döndü

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Sivas seferini yapan yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kokpit camının çatlaması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

Kokpit camı çatlayan THY uçağı havalimanına geri döndü
[AA (Arşiv)]

THY'nin TK-2658 sefer sayılı Boeing B737-800 tipi uçağı sabah 08.25'de Sivas seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

Uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir sebepten dolayı kokpit camı çatladı. Bunun üzerine uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkeziyle irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi.

Kokpit camı çatlayan uçak saat 09.10'da İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz gerçekleştirdi. 

Yolcular başka uçakla gönderilecek

Uçak, İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından camı değiştirilmek üzere bakıma alınırken, yolcular için yeni bir uçak tahsis edildi.

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